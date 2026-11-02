Για την επαγγελματική της καθημερινότητα μίλησε η Ελένη Πέτα, αποκαλύπτοντας πως, πέρα από το τραγούδι, εργάζεται και σε έναν διαφορετικό χώρο.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη σε wine bar στο Περιστέρι, το οποίο ανήκει σε δύο καλούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και εξήγησε πως δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις επαγγελματικές προτάσεις που προκύπτουν στον χώρο της μουσικής.

Η δουλειά στο wine bar της προσφέρει μια σταθερή βάση, ενώ παράλληλα της επιτρέπει να ασχολείται με κάτι που αγαπά, καθώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κρασί.

Όσα αποκάλυψε για τη δουλειά της

«Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω, όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δεν γίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως οι δύο φίλοι της έχουν ένα wine bar στην περιοχή όπου μένει, και πως η ίδια βρίσκεται εκεί τα πρωινά, ως υπεύθυνη. Όπως είπε, της αρέσει πολύ το κρασί και μέσα από αυτή τη δουλειά μαθαίνει συνεχώς νέα πράγματα.

«Είναι η μόνιμη βάση και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν χωρίς να νιώθω ότι εγκλωβίζομαι», πρόσθεσε.

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