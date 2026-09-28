Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια, η αγαπημένη ηθοποιός και χορεύτρια είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιερώνοντας τον χρόνο της στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στις δύο λατρεμένες της εγγονές.

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί στην εκπομπή «Ελένη», με αφορμή τη σύντομη επιστροφή της στο θεατρικό σανίδι μετά από δεκαετίες απουσίας. Σε εκείνη τη σπάνια εξομολόγηση μέσα από το σπίτι της, είχε αναπολήσει τη χρυσή εποχή του σινεμά, το πάθος της για τον χορό και τις ομορφότερες στιγμές της προσωπικής της διαδρομής.

«Επέστρεψα στο θέατρο μετά από πολλά χρόνια. Στην παράσταση “Το κορίτσι μου” δανείζω τη φωνή μου. Με έπεισε η εγγονή μου να συμμετέχω στην παράσταση που παίζει κι εκείνη. Οι δύο εγγονές μου είναι η λατρεία μου, είμαι καλή γιαγιά», είχε πει χαρακτηριστικά η Ελένη Προκοπίου, περιγράφοντας τη σχέση που είχε δημιουργήσει μαζί τους.

Μιλώντας για την εποχή όπου πρωταγωνιστούσε στον κινηματογράφο, η Ελένη Προκοπίου είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν η ίδια την εικόνα της. «Είχα σχιστά μάτια και με φωνάζανε “κινεζάκι”. Δεν έβλεπα αν ήμουν εντυπωσιακή, έβλεπα την “Ελένη”. Βλέπω τον εαυτό μου στις ταινίες και ρωτάω την εγγονή μου “εγώ είμαι αυτή ε;”. Δεν με ενδιέφερε να είμαι πρωταγωνίστρια, έκανα πάντα πίσω, δεν έλεγα “εγώ είμαι και καμία άλλη”», είχε εξομολογηθεί.

Ο χορός υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής της

«Ο χορός ήταν η ζωή μου, από μωρό παιδί χόρευα και πρώτη ήμουν εγώ. Η πιο αγαπημένη μου ταινία ήταν το “Ραντεβού στον αέρα”», είχε αναφέρει.

Από τις αναμνήσεις της δεν θα μπορούσε να λείπει και η Ρένα Βλαχοπούλου, με την οποία είχε συνεργαστεί και διατηρούσε φιλική σχέση. «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν στον κόσμο της, είχε το χιούμορ της, έκανε πλάκες. Κάναμε παρέα με τη Ρένα γιατί ο άντρας μου ήταν χιουμορίστας και τον πηγαίνανε πολύ», είχε πει.

Προσωπική ζωή

Η Ελένη Προκοπίου είχε μιλήσει και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως, παρά το ενδιαφέρον που δεχόταν από τους άντρες, εκείνη έκανε μόλις δύο μεγάλες σχέσεις. «Με προσέγγιζαν οι άντρες αλλά από τη μαμά μου και τον μπαμπά μου είχα ένα κράτημα. Αγάπησα στη ζωή μου, έκανα δυο γάμους», είχε εξομολογηθεί.

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της είχε ο δεύτερος σύζυγός της, Αντώνης Συρίγος, με τον οποίο έζησαν μαζί για πέντε δεκαετίες. Η ίδια είχε μιλήσει με συγκίνηση για τον γάμο τους και κυρίως για το μεγαλύτερο δώρο που, όπως έλεγε, της χάρισε η κοινή τους ζωή: την κόρη τους. «Ο δεύτερος γάμος μου ήταν με τον Αντώνη Συρίγο και κράτησε 50 χρόνια. Μου χάρισε το κυριότερο, την κόρη μου», είχε αναφέρει.

govastiletto.gr -Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου