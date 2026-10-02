Σε στενό οικογενειακό κύκλο και με έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού και χορεύτριας Ελένης Προκοπίου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Espresso» και ο Νίκος Νικόλιζας, μόλις 20 συγγενείς και οικείοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηλιούπολη για το ύστατο χαίρε, τηρώντας πιστά την επιθυμία της ίδιας αλλά και της οικογένειάς της να πραγματοποιηθεί η τελετή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η σορός της Ελένης Προκοπίου έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, παρουσία της μοναχοκόρης της, Ειρήνης, αλλά και των δύο εγγονών και των ανιψιών της. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «Espresso», η οικογένεια είχε ζητήσει από όσους θα παρευρίσκονταν στην εξόδιο ακολουθία πλήρη εχεμύθεια, καθώς δεν επιθυμούσε δημόσιες αναφορές ή φωτογραφίες από το τελευταίο «αντίο».

Η επιλογή της οικογένειας να πραγματοποιηθεί η κηδεία σε τόσο κλειστό κύκλο δεν ήταν τυχαία, καθώς η ίδια η Ελένη Προκοπίου είχε αποφασίσει ήδη από το 1972 να απομακρυνθεί οριστικά από τη δημοσιότητα. Παρότι υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, επέλεξε να αφήσει πίσω της την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της «Espresso», μετά την εξόδιο ακολουθία ακολούθησε καφές στην περιοχή της Ηλιούπολης, ενώ η Ελένη Προκοπίου αποτεφρώθηκε στη Ριτσώνα, όπως είχε συμβεί λίγους μήνες νωρίτερα και με τον αδελφό της, Γιώργο. Η τέφρα της αναμένεται να μεταφερθεί στο κτήμα που διατηρούσε η οικογένεια στο Ξυλόκαστρο.

Η Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής, στο σπίτι της στην Αγία Παρασκευή, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Ειρήνη και τις δύο εγγονές της.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας, η Ελένη Προκοπίου πρωταγωνίστησε σε 23 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε σημαντικά ονόματα της χρυσής εποχής, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη και ο Γιώργος Πάντζας.Το 1972, όμως, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την υποκριτική.

Όπως είχε εξηγήσει, ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και να γίνει μητέρα. Την ίδια χρονιά απέκτησε τη μονάκριβη κόρη της, Ειρήνη, και από τότε επέλεξε συνειδητά να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα. Παρά το γεγονός ότι το όνομά της παρέμενε ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, η ίδια σπάνια εμφανιζόταν και ακόμη πιο σπάνια μιλούσε δημόσια.

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