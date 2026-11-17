Η Ελένη Ψυχούλη δεν υπήρξε ποτέ μία συνηθισμένη περίπτωση. Με το μοναδικό της χιούμορ, την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και μία ματιά που φιλτράρει τη ζωή μέσα από τις αισθήσεις καταφέρνει να μετατρέπει την καθημερινότητα σε αφήγημα.

Αυτή την φορά αφήνει στην άκρη τις κατσαρόλες και τα πληκτρολόγια και μιλά για όλα σε μία κατάθεση ψυχής στο Vidcast «People» της Espresso news με τον Γιάννη Βίτσα που μοιάζει σαν καλομαγειρεμένο φαγητό πλούσιο, γεμάτο εντάσεις, αλήθειες και απρόσμενες γλυκιές ισορροπίες!

Μέσα σε από μια συζήτηση γεμάτη συναίσθημα αυτοσαρκασμό η Ελένη Ψυχούλη ξετυλίγει το κουβάρι μια ζωής που δεν χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε. Μιλάει για το φαγητό ως γλώσσα αγάπης και την μαγειρική ως καταφύγιο, ενώ θυμάται πως η γραφή μπήκε τυχαία στη ζωή της. Δε διστάζει να φωτίσει τα σκοτεινά παιδικά της χρόνια, την εξορία του κομμουνιστή πατέρα της και εκείνη την δύσκολη σχέση μαζί του που βρήκε λύτρωση και κατανόηση μετά το θάνατο του. Απέναντι της στέκονται οι γυναίκες βράχοι της ζωής της. Η λατρεμένη γιαγιά που την μεγάλωσε και η μητέρα της, το απόλυτο πρότυπο δυνάμης και ελευθερίας, η οποία στα 79 τοις χρόνια βρήκε τον σύντροφο της ζωής της, αποδεικνύοντας πως η καρδιά δεν κοιτάζει με ρολόγια.

Η ίδια η Ελένη μιλάει για το δικούς της «κατακούτελους» έρωτες, την μητρότητα και το γιο της, αλλά και για τις ημέρες που το πορτοφόλι έγραφε 0 ευρώ μαθαίνοντας την πράξη πως η αξία της ζωής μετριέται μόνο με τις στιγμές, που δεν αφήνεις να χαθούν. Από τα σοκάκια της Υεμένης και την ακραία εμπειρία του λιθοβολισμού, μέχρι τις πιο τρυφερές εξομολογήσεις, η Ελένη Ψυχούλη αποκαλύπτεται ολόκληρη.

Απολαυστική χειμαρρώδης γεμάτη αγάπη για το φως της ζωής μας υπενθυμίζει πως όσο κι αν μας δοκιμάζουν οι συνθήκες σημασία έχει να μη χάνουμε ποτέ την όρεξη μας για το επόμενο βήμα.

Η Ελένη Ψυχούλη μίλησε για τη για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι στην παρούσα φάση αισθάνεται πλήρης, απολαμβάνοντας την καθημερινότητά της.

Όπως εξήγησε, έχει ζήσει τον έρωτα και πλέον δίνει προτεραιότητα στους φίλους της, τους οποίους θεωρεί οικογένεια: «Τον έζησα τον έρωτα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Τώρα έχω πολύ ωραία πλάνα ζωής. Επίσης, έχω καταλάβει ότι οι φίλοι είναι η μεγαλύτερη οικογένεια. Περνώ πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν θέλω κανείς να μου το διαταράξει. Επίσης, κάνω νέα ξεκινήματα τώρα, επαγγελματικά, πάντα είμαι σε κάτι νέο. Και επειδή βέβαια είμαι 63, οπότε ξέρεις οι αντοχές είναι λίγο μικρότερες, δεν έχω χρόνο. Έχω τα εστιατόριά μου, που βγαίνω καθημερινά. Τι να τον κάνω τον άλλον; Πού θα τον βάλω; Δεν έχω ούτε χώρο ούτε χρόνο να τον χώσω κι αυτόν… Τώρα, βέβαια, άμα σου έρθει στο κατακούτελο, εκεί θα πεις και ”ευχαριστώ”».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε: «Ας πούμε τα έχω φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε. Μετά τον ρώτησα. Ήμασταν μαζί… Μείναμε μαζί επτά χρόνια. Ήταν τρελές εποχές, ρε παιδί μου. Τον γνώρισα ένα βράδυ στο Παρίσι. Είχαμε βγει τρεις φορές, αλλά είχα ξεχάσει να τον ρωτήσω. Νομίζω και αυτός εμένα. Ήμασταν… κάπως τότε και κάναμε περίεργα πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε… Δεν ξέρω και πολλούς ερωτευμένους γύρω γύρω».

Το επικίνδυνο ταξίδι στην Υεμένη

Σε άλλο σημείο, ανακάλεσε από τη μνήμη της ένα επικίνδυνο ταξίδι που έκανε κάποτε στην Υεμένη, εντελώς τυχαία και ενώ μόλις είχε γεννήσει: «Το πιο τρελό ταξίδι το έχω κάνει στην Υεμένη. Μόλις είχα γεννήσει και ήθελα να πάω, να ξεσκάσω, γιατί είχα κουραστεί με τη γέννα. Είμαι με το μωρό αγκαλιά και βλέπω στην τηλεόραση ότι ανοίγουν τα σύνορα, γιατί μέχρι τότε είχε εμφύλιο και ήταν κλειστή. Λέω ”Θα πάω στην Υεμένη”. Θα μου πεις πού την ήξερα την Υεμένη; Η Όφρα Χάζα, μια τραγουδίστρια των 80s, είχε γυρίσει ένα φοβερό βιντεοκλίπ στη χώρα. Πάω λοιπόν σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά ούτε που ήξεραν πού πέφτει, ποια είναι η πρωτεύουσά της».

«Τουρίστες εμένα και άλλους τρεις είχε»

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια τότε επέμεινε να ταξιδέψει στη χώρα της Μέσης Ανατολής: «Αναζητώντας το πώς θα το πραγματοποιήσω, βρήκα κάτι ταξίδια που ήταν για περιπετειώδεις τύπους και μου έκλεισαν. Δεν ήξερα φυσικά τότε ότι ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν εκεί και σκότωναν τουρίστες. Τότε, μη φανταστείς, τουρίστες εμένα και άλλους τρεις είχε, αλλά έπαιρναν ομήρους, όταν έβρισκαν ξένους, και τους σκότωναν. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος. Δεν το ήξερα και πήγα. Πήγαμε με τον πρώην σύζυγό μου. Ήταν πραγματικά περιπέτεια, γράφω βιβλίο γι’ αυτό το ταξίδι».

Μάλιστα, όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δέχτηκε επίθεση με πέτρες σε μια πόλη, επειδή δεν ήταν επαρκώς καλυμμένη, σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες: «Κινδύνευσα, αλλά τότε δεν κατάλαβα. Με λιθοβόλησαν κιόλας, γιατί δεν ήμουν καλυμμένη, σε μια πόλη που ήταν λίγο πιο θρησκευτική. Με πήραν με τις πέτρες που λέμε. Είναι φρικτό. Πονάει πάρα πολύ».