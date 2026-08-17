Η Ελένη Ράντου άφησε για λίγο την καθημερινότητα της Αθήνας και ταξίδεψε στη Λευκάδα, έναν προορισμό που φαίνεται πως αγαπά ιδιαίτερα.

Η γνωστή ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης στο νησί του Ιονίου και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα πουά μπικίνι, ενώ πίσω της διακρίνεται το όμορφο τοπίο της Λευκάδας.

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα την παραμονή της στο νησί και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της μέσα από την ανάρτησή της, με αφορμή και τον Δεκαπενταύγουστο.

«Λευκάδα πανέμορφη!!! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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