Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ελένη Ράντου ρωτήθηκε, σε πρόσφατες δηλώσεις της, εάν χρησιμοποιεί το ChatGPT.

Η ηθοποιός απάντησε ότι, όχι μόνο το χρησιμοποιεί, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά την έχει «σώσει» σε αρκετές περιπτώσεις που το συμβουλεύθηκε.

Αρχικά, η Ελένη Ράντου ανέφερε: «Μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές το ChatGPT και μάλιστα σε ξένες γλώσσες, με έχει σώσει».

Ωστόσο, η Ελένη Ράντου δεν παρέλειψε να εκφράσει και τον προβληματισμό της για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης: «Μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρήσης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους».

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση αν έχει ζητήσει ποτέ από το ChatGPT πληροφορίες που αφορούν την ίδια, αποκάλυψε: «Έχω ζητήσει από το ChatGPT να μου πει, μετά το “Πάρτι της Ζωής μου”, τι πρέπει να ανεβάσω. Είχε μια τέτοια εικόνα για μένα που ούτε εγώ δεν την έχω».

