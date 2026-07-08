Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Ράντου, αφήνοντας για λίγο πίσω της τις απαιτήσεις μιας ιδιαίτερα δημιουργικής θεατρικής σεζόν.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μετά την επιτυχημένη πορεία της παράστασης «Το Πάρτι της Ζωής μου», μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση από την απόδρασή της.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Ράντου ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και ψάθινο καπέλο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε πισίνα με θέα το γαλάζιο τοπίο.

Στο πλευρό της βρίσκονται η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη και μία ακόμη φίλη τους, με τις τρεις γυναίκες να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

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