Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Ελένη Ράντου επί σκηνής, με αφορμή τα γενέθλιά της στις 12 Νοεμβρίου. Η δημοφιλής ηθοποιός λύγισε από συγκίνηση και ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στο κοινό, όταν οι συνεργάτες της τής επιφύλαξαν μια απρόσμενη έκπληξη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης.

Το όμορφο αυτό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Θέατρο Διάνα, όπου η Ελένη Ράντου συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά την sold-out επιτυχία «Το πάρτι της ζωής μου». Την ώρα που η αυλαία έπεφτε και η ηθοποιός βγήκε στη σκηνή για το καθιερωμένο χειροκρότημα, οι συντελεστές και οι άνθρωποι της παραγωγής εμφανίστηκαν κρατώντας μια ξεχωριστή, ευφάνταστη τούρτα και άρχισαν να της τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά».

Εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, η Ελένη Ράντου έσβησε τα κεράκια της, την ώρα που ολόκληρη η πλατεία του θεάτρου είχε σηκωθεί όρθια και τη χειροκροτούσε θερμά, συμμετέχοντας στη γιορτή της.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί αυτή την όμορφη ανάμνηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω».

Για του λόγου το αληθές…

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