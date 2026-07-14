Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Ελένη Σακκά και ο Θωμάς Πεσλής, την Κυριακή 12 Ιουλίου σε μια τελετή παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, τόπο καταγωγής του ζευγαριού.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Μαίρης» στη δημοφιλή σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», έλαμπε από ευτυχία, επιλέγοντας για τη μεγάλη ημέρα ένα ρομαντικό νυφικό με ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

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