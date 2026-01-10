Ο ΑΝΤ1 φέρνει σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό του Σαββατοκύριακου, αφού η εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο ολοκλήρωσε τον κύκλο της και δεν θα συνεχίσει να προβάλλεται στη γνωστή πρωινή ζώνη. Το μαγκαζίνο, το οποίο παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη, αποτέλεσε για αρκετό διάστημα μια από τις βασικές επιλογές του σταθμού τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής, συνδυάζοντας ενημέρωση, lifestyle θέματα και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Η εκπομπή προβαλλόταν από τις 08:30 έως τις 12:30, καλύπτοντας ολόκληρο το πρωινό slot πριν από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο, η διοίκηση του ANT1 αποφάσισε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της συγκεκριμένης ζώνης, επιλέγοντας μια πιο «ασφαλή» τηλεοπτική συνταγή που βασίζεται σε αγαπημένες σειρές του παρελθόντος.

Έτσι, από εδώ και στο εξής, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου δεν θα περιλαμβάνουν ζωντανή εκπομπή με παρουσιαστή. Αντίθετα, κάθε Σάββατο θα προβάλλονται διαδοχικά επεισόδια από τη διαχρονική κωμική σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης, η οποία συνεχίζει να σημειώνει υψηλές επιδόσεις σε επαναλήψεις και να συγκεντρώνει σταθερό κοινό. Την Κυριακή, τη σκυτάλη θα παίρνει η επίσης δημοφιλής σειρά Εγκλήματα, ένα project που έχει αποκτήσει σχεδόν «λατρευτικό» κοινό με τα χρόνια.

Αυτές οι αλλαγές δείχνουν ξεκάθαρα τη στρατηγική του σταθμού να επενδύσει σε δοκιμασμένα προγράμματα που εξασφαλίζουν τηλεθέαση, χωρίς το κόστος και το ρίσκο μιας ζωντανής παραγωγής. Παράλληλα, το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Τσολάκη παραμένει ανοιχτό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο επόμενο επαγγελματικό βήμα της και σε πιθανές νέες συνεργασίες.

