Οριστικά τέλος για την εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1, με το κανάλι να προετοιμάζει ήδη το πλατό για την επόμενη εκπομπή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BreakfastStar, το συνεργείο έχει ξεκινήσει τις εργασίες και πλέον μεγάλο μέρος του πλατό δεν υπάρχει.

Η αλλαγή αυτή επιβεβαιώθηκε έμμεσα και από τον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια του Πρωινού, ενώ το κανάλι προχωράει στις επόμενες κινήσεις για να ανανεώσει την πρωινή ζώνη.

Το τέλος της εκπομπής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου για την Ελένη Τσολάκη, η οποία είχε καθιερωθεί στα Σαββατοκύριακα των τηλεθεατών μέσα από τη δική της παρουσία και στυλ.

