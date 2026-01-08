Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελένη Τσολάκη, μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον σταθμό, η παρουσιάστρια δεν είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, γεγονός που ενίσχυσε τα σχετικά σενάρια.

Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε να μην τοποθετηθεί δημόσια με δηλώσεις. Αντίθετα, φρόντισε να στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media, με έναν τρόπο διακριτικό, αλλά ξεκάθαρο.

Το πρωί της Πέμπτης, η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με την κόρη της και αγαπημένα της βιβλία.

Τη συνόδευσε με τη λιτή, αλλά ουσιαστική λεζάντα «Το νόημα», δείχνοντας πως, ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές εξελίξεις, προτεραιότητά της παραμένουν όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή της.

Με αυτή την ανάρτηση, η παρουσιάστρια έδειξε ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία και αισιοδοξία, επιλέγοντας να εστιάσει στο παρόν και στην προσωπική της ευημερία, αφήνοντας τις απαντήσεις να δοθούν χωρίς θόρυβο — αλλά με νόημα.

