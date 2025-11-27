Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από το Μαιευτήριο, με αφορμή τους 8 πρώτους μήνες ζωής της κόρης της.

Η παρουσιάστρια του ANT1 έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι της στις 27 Μαρτίου, ζώντας στιγμές απόλυτης χαράς, δίπλα στον Παύλο Πετρουλάκη.

Στην ανάρτησή της, η Ελένη Τσολάκη έγραψε: «Πριν 8 μήνες έφτασες για να γεμίσεις τις ζωές μας με αγάπη και ευλογία! Μου έκανες το πιο σπουδαίο δώρο, με έκανες μανούλα, αστέρι μου! Κάθε μέρα μαζί σου είναι γιορτή. Σ’ ευχαριστώ».

