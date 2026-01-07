Σε αντίθεση με την απόλυτη προσωπική ευτυχία που βιώνει στο πλευρό της κόρης της, η Ελένη Τσολάκη έρχεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη επαγγελματική εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε την οριστική διακοπή της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο”, με τα ακριβή αίτια της αιφνίδιας αυτής απόφασης να παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Μπορεί η Ελένη Τσολάκη μέχρι ώρας να μην έχει αναφερθεί στο κόψιμο της εκπομπής της, ωστόσο, πριν από λίγες ώρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μια φωτογραφία με καλή της φίλη κι έγραψε «Οι φίλοι μας, η δύναμη μας».

