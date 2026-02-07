Η Ελένη Τσολάκη πραγματοποίησε, με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελο που δεν κρυβόταν, την πρώτη της βραδινή έξοδο μετά το ξαφνικό κόψιμο της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Η παρουσιάστρια άφησε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και επέλεξε να διασκεδάσει σε μια ζεστή, φιλική βραδιά.

Αυτή η έξοδος είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού έγινε με αφορμή τα γενέθλια της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «Happy Day», Μαίρης Παλιαλέξη. Στο πλευρό της βρέθηκε η καλή φίλη της και πρώην συνεργάτιδά της, Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τις δυο τους να απολαμβάνουν τη βραδιά μέχρι αργά.

Η Ελένη Τσολάκη δεν σταμάτησε να χορεύει, δείχνοντας ότι διατηρεί τη θετική της ενέργεια και την αισιοδοξία της, παρά τις πρόσφατες επαγγελματικές εξελίξεις. Το κλίμα ήταν γιορτινό, με μουσική, χαμόγελα και έντονη διάθεση για διασκέδαση.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση επιβεβαιώνει ότι η παρουσιάστρια παραμένει δυνατή και έτοιμη για το επόμενο βήμα, επιλέγοντας να κοιτά μπροστά και να γεμίζει τις στιγμές της με ανθρώπους και καταστάσεις που της προσφέρουν χαρά.

