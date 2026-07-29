Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βιώνει η Ελένη Τσολάκη, η οποία απολαμβάνει τη μητρότητα μετά τον ερχομό της πρώτης της κόρης.

Η παρουσιάστρια επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο κατά διαστήματα μοιράζεται μικρές, διακριτικές στιγμές από την καθημερινότητά της με το μωρό της.

Το μεσημέρι της Τρίτης 29 Ιουλίου, η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε ένα νέο Instagram Story, στο οποίο απαθανάτισε τα μικροσκοπικά πατουσάκια της τεσσάρων μηνών κόρης της.

Τη φωτογραφία συνόδευσε μόνο με ένα emoji κόκκινης καρδιάς, εκφράζοντας με απλό, αλλά τρυφερό τρόπο την αγάπη της για τη μικρή της.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Γκαγκάκη: Η αλήθεια για την Ελένη Τσολάκη και το OPEN