Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης βιώνουν την πιο ολοκληρωμένη φάση της κοινής τους πορείας, αφού το Σάββατο 27 Ιουνίου πρόκειται να βαφτίσουν την κόρη τους, σε εκκλησία των νοτίων προαστίων. Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα δώσει στη μικρή το όνομα Μαρία. Αυτή η επιλογή φέρει ξεχωριστή συναισθηματική αξία για την οικογένεια, καθώς πρόκειται για το όνομα της μητέρας του γνωστού επιχειρηματία. Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, επισφραγίζοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο ένα μεγάλο έρωτα, που ήδη μετρά αρκετά χρόνια σταθερότητας και αμοιβαίου σεβασμού.

Από τον παραμυθένιο γάμο στην απόλυτη ιδιωτικότητα

Η κοινή διαδρομή της παρουσιάστριας και του επιχειρηματία ξεκίνησε το 2016 και οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας στις 16 Σεπτεμβρίου 2017. Ο παραμυθένιος γάμος τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Island στη Βάρκιζα είχε συγκεντρώσει τότε πλήθος επωνύμων, με κουμπάρους τον Ιωσήφ Μαρινάκη, τη Χρύσα Καλπάκη και την κολλητή φίλη της παρουσιάστριας, Μαρία Τσακίρη. Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα της Ελένης Τσολάκη, οι δυο τους επέλεξαν συνειδητά από την πρώτη στιγμή να θέσουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ιδιωτικότητά τους, αποφεύγοντας την περιττή έκθεση και τις άσκοπες κοσμικές εμφανίσεις.

Ο ερχομός της κόρης τους που άλλαξε τις προτεραιότητες

Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον πιο μαγικό τρόπο στις 27 Μαρτίου 2025, όταν η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Ο ερχομός της μικρής έφερε ριζικές ανατροπές στην καθημερινότητά τους, με την ίδια την Ελένη Τσολάκη να εξομολογείται σε πρόσφατες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις ότι η μητρότητα τη μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά ως άνθρωπο. Η γέννηση της κόρης τους επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές της, κάνοντας την ανάγκη για προστασία της οικογενειακής τους γαλήνης ακόμα πιο επιτακτική.

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Η ήρεμη καθημερινότητα και η ζωή εκτός τηλεόρασης

Η ζωή της Ελένης Τσολάκη εκτός τηλεοπτικών πλατό πλέον είναι απόλυτα αφιερωμένη στους δύο ανθρώπους της ζωής της. Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας, το άγχος της τηλεθέασης και οι απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις έχουν δώσει τη θέση τους σε ήρεμες στιγμές στο σπίτι και μεγάλες οικογενειακές βόλτες στα νότια προάστια. Η απόφασή της να ρίξει τους ρυθμούς της και να επικεντρωθεί στο μεγάλωμα της κόρης της αποδεικνύει ότι για την παρουσιάστρια, ο πιο σημαντικός και επιτυχημένος ρόλος της ζωής της παίζεται πλέον μακριά από τις κάμερες.

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα της βάφτισης

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το ζευγάρι ετοιμάζεται να γράψει ακόμα ένα όμορφο κεφάλαιο στην προσωπική του ιστορία, με τη βάφτιση της μικρής Μαρίας. Οι προετοιμασίες για το μυστήριο γίνονται κάτω από άκρα μυστικότητα, αφού επιθυμία τόσο της Ελένης όσο και του Παύλου είναι αυτή η μέρα να διατηρήσει τον απόλυτα ζεστό, οικογενειακό και προστατευμένο χαρακτήρα της, περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους.

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