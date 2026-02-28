Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια όμορφη στιγμή με την κόρη της, η οποία πλέον μετρά 11 μήνες ζωής.

Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφία στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα αγάπη: «Οι 11 πιο όμορφοι μήνες της ζωής μου».

Σε παλιότερη συνέντευξή της, η Ελένη Τσολάκη είχε περιγράψει πόσο μεγάλη αλλαγή έφερε η μητρότητα στη ζωή της: «Ο ερχομός ενός παιδιού σε αλλάζει σαν άνθρωπο. Αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή, τις προτεραιότητες και σε κάνει πιο ευαίσθητη. Εμένα προσωπικά με έκανε διαφορετική από πριν», είχε αναφέρει.

Η βόλτα με τη μικρή αποτελεί μια καθημερινή απόλαυση για την Ελένη Τσολάκη, που φαίνεται να ζει κάθε στιγμή με ένταση και συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη χαρά της μητρότητας μέσα από μικρές, καθημερινές στιγμές.

