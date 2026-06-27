Η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης βίωσαν μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της ζωής τους, αφού το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, βάφτισαν την κόρη τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα. Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει αυτή τη σημαντική στιγμή για ανθρώπους από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του.

Η κόρη του ζευγαριού πήρε το όνομα Μαρία.

Η Ελένη Τσολάκη, που τους τελευταίους μήνες απολαμβάνει τον πιο όμορφο ρόλο της ζωής της, αυτό της μητέρας, είχε μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη βαθιά ευτυχία που της χάρισε ο ερχομός της κόρης της, περιγράφοντας τη μητρότητα ως μια εμπειρία που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητά της και τις προτεραιότητές της.

Η σημερινή βάφτιση αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό σταθμό για την οικογένεια της παρουσιάστριας και του Παύλου Πετρουλάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν αυτή τη μοναδική στιγμή με τους πιο αγαπημένους ανθρώπους τους, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Ελένη Τσολάκη: Ο γάμος με τον Παύλο Πετρουλάκη, η γέννηση της κόρης τους και η ζωή εκτός τηλεόρασης