H Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, βάφτισαν την κόρη τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, παρουσία στενών συγγενών, αγαπημένων φίλων και ανθρώπων που έχουν σημαδέψει την πορεία της παρουσιάστριας.

Η μικρή πήρε το όνομα Μαρία, ένα όνομα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένεια, καθώς τιμά τις δύο γιαγιάδες της. Η Ελένη Τσολάκη, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει αφιερωθεί στον νέο της ρόλο ως μητέρα, έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή της μετά τον ερχομό της μικρής Μαρίας.

Λίγες ώρες μετά τη βάφτιση, η Ελένη Τσολάκη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από την ημέρα.

«Μετά τη γέννηση σου, μου χάρισες τη δεύτερη ομορφότερη μέρα της ζωής μου! Ευλογία και υγεία για τα παιδάκια όλου του κόσμου! Ο Θεός μαζί σας κάθε στιγμή! Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, την αγάπη και ανταποδίδω από τα βάθη της καρδιάς μου! Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους υπέροχους φίλους μου που έκαναν αυτή την ημέρα ξεχωριστή για μας!», έγραψε μεταξύ άλλων, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η βάφτιση και η γιορτή μετά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elenitsolaki (@elenitsolaki)

govastiletto.gr -Ελένη Τσολάκη – Παύλος Πετρουλάκης: Βάφτισαν την κόρη τους στο Λαγονήσι – Οι λαμπεροί καλεσμένοι