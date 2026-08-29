Ελένη Τσολάκη: Το ρομαντικό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη κάτω από την πανσέληνο

Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια σπάνια ρομαντική φωτογραφία με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη.

Η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε αγκαλιά με τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας, με το φεγγάρι να φωτίζει τον ουρανό.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν με την πλάτη στον φωτογραφικό φακό και αγκαλιασμένοι, ενώ η Ελένη Τσολάκη αρκέστηκε σε μια κόκκινη καρδιά για να συνοδεύσει την ανάρτησή της.