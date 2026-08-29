Ελένη Τσολάκη: Το ρομαντικό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη κάτω από την πανσέληνο

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Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια σπάνια ρομαντική φωτογραφία με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη.
Η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε αγκαλιά με τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας, με το φεγγάρι να φωτίζει τον ουρανό.
Στο τρυφερό στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν με την πλάτη στον φωτογραφικό φακό και αγκαλιασμένοι, ενώ η Ελένη Τσολάκη αρκέστηκε σε μια κόκκινη καρδιά για να συνοδεύσει την ανάρτησή της.
Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης παντρεύτηκαν το 2017, ενώ τον Μάρτιο του 2025 υποδέχθηκαν στον κόσμο την κόρη τους, Μαρία, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.
Το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται επιλεκτικά με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά τους και σπάνια τρυφερές φωτογραφίες με τον αγαπημένο της.
govastiletto.gr – Ελένη Τσολάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της