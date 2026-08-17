Μια όμορφη βραδιά στη Λισαβόνα πέρασαν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, έχοντας στην παρέα τους την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Συρίγο.

Τα δύο ζευγάρια συναντήθηκαν για δείπνο σε εστιατόριο της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας, με την Ελένη Βουλγαράκη να μοιράζεται το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου ένα κοινό στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Φώτη Ιωαννίδη, ενώ απέναντί τους βρίσκονται η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Νίκος Συρίγος γνωρίζονται αρκετά καλά, καθώς στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί τηλεοπτικά στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

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