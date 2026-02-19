Πρωτοσέλιδο καθημερινής εφημερίδας γράφει σήμερα ότι η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης παντρεύονται, καθώς ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στην ραδιοφωνική παραγωγό και εκείνη είπε το «ναι».

Αυτή την είδηση σχολίασαν το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο Happy Day. Ωστόσο, η Ελένη Βουλγαράκη την διέψευσε, στέλνοντας μήνυμα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Για τυπικούς λόγους έστειλα μήνυμα στην Ελένη. Ρώτησα ευθέως και μου είπε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ανυπόστατο μου γράφει το δημοσίευμα. Η Ελένη Βουλγαράκη διέψευσε αυτή την πληροφορία και λέει ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι πολύ ευτυχισμένη, είναι μαζί του και δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποια στιγμή ο γάμος. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι έχει γίνει πρόταση γάμου και εκείνη έχει πει ναι» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

govastiletto.gr – Ξεσπά στην κάμερα η Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν ζούμε στο 1700 για να υποστηρίξω την προσωπική μου ζωή»