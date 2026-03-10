Η Ελένη Βουλγαράκη βρέθηκε, το τελευταίο διάστημα, στο επίκεντρο των συζητήσεων, με αφορμή την απόφασή της να σταματήσει το ραδιόφωνο προκείμενου να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να μπορεί να επισκέπτεται τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φώτη Ιωαννίδη, στην Πορτογαλία.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε, πρόσφατα, στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ότι οι δυο τους αναγκάζονται να μετακομίσουν, για δεύτερη φορά, σε νέο σπίτι μέσα σε λίγους μήνες. Η ίδια είπε ότι δεν της αρέσουν καθόλου οι μετακομίσεις, ενώ τόνισε παράλληλα ότι αυτό που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση είναι ότι οι περισσότεροι Πορτογάλοι δεν μιλούν αγγλικά.

Η Ελένη Βουλγαράκη αποκάλυψε: «Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω πει στη ζωή μου, ότι σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Σιχαίνομαι. Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Τις σιχαίνομαι. Δεν βρίσκω άλλα λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μετακομίζουμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Το γιατί, ειλικρινά πρέπει να σας το κάνω ένα storytime μια άλλη φορά.

Μετακομίζουμε σε μία ξένη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεννοήσεις, με ανθρώπους που δεν μιλάνε αγγλικά, γιατί εδώ στην Πορτογαλία δεν μιλάει σχεδόν κανένας αγγλικά. Το καινούργιο μας σπίτι εν τω μεταξύ είναι πολύ διαφορετικό, αλλά κάπως πιο ωραίο απ’ το προηγούμενο.

Το προηγούμενο ήταν σε άλλη περιοχή και τελείως άλλο το vibe του σπιτιού. Ήταν πιο καλοκαιρινό, πιο εξοχικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα mini update της ζωής. Παρόλη την ψυχολογική μου κατάσταση λόγω της μετακόμισης, η επιδερμίδα μου on fleek, έτσι; Αυτά».

