Στη Βαρκελώνη για χάρη της Formula 1 βρέθηκαν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης. Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Ισπανία για να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Grand Prix, φτάνοντας εκεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να μπουν αμέσως στο κλίμα των pre-race εκδηλώσεων, να βρεθούν στα paddock των ομάδων και να απολαύσουν την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που συνοδεύει τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να συνδυάσουν την παρακολούθηση του αθλητικού γεγονότος με στιγμές χαλάρωσης, πραγματοποιώντας μια σύντομη απόδραση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.

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govastiletto.gr – Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Full ερωτευμένοι κάτω από την Ακρόπολη