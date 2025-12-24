Για τις ισορροπίες στην προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025. Η ραδιοφωνική παραγωγός περιέγραψε πώς μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και την Πορτογαλία για να βρίσκεται στο πλευρό του διεθνούς επιθετικού, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας και την προοπτική ενός γάμου.

Η 35χρονη δήλωσε ειδικότερα για τον σύντροφό της: «Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου. Αναγνωρίζει τι κάνω…».

Και στη συνέχεια ανέφερε για τη ζήλια στη σχέση τους: «Δεν ζηλεύω και δεν υπήρχε ζήλια στη σχέση μας από την αρχή. Είμαι πολύ σίγουρη γι ‘αυτό που έχουμε κι εκείνος το ίδιο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’αυτό. Σε λογικό πλαίσιο θα ζηλέψουμε, οκ. Είμαστε ήρεμοι και μας εξελίσσει σαν ανθρώπους. Δεν έχω πάει τα πράγματά μου στην Πορτογαλία κι έχω κλείσει την πόρτα. Θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι του κύκλου μας ότι είμαι ανοιχτή στη δουλειά. Αλλά κάτι να το συνδυάζει».

Δείτε το βίντεο:

