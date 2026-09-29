Μια ξεχωριστή εμφάνιση στο Παρίσι πραγματοποίησε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία συμμετείχε στο φετινό Le Défilé της L’Oréal Paris, ένα από τα πιο δημοφιλή fashion events της Εβδομάδας Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός βρέθηκε ανάμεσα σε διεθνή μοντέλα, ηθοποιούς και γνωστές προσωπικότητες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε ένα event με έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Για την εμφάνισή της στο show, η Ελένη Βουλγαράκη εμπιστεύτηκε τους Mi-Ro, επιλέγοντας μια δημιουργία που έδινε έμφαση στη θεατρικότητα και τη διαχρονική κομψότητα.

Το outfit αποτελούνταν από ένα μαύρο στράπλες maxi φόρεμα, με τη μακριά γραμμή του να δημιουργεί μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή σιλουέτα. Την εμφάνιση ολοκλήρωνε μια εντυπωσιακή κάπα από τούλι, διακοσμημένη με κρύσταλλα, που πρόσθετε μια πιο παραμυθένια διάσταση στο σύνολο.

Το Le Défilé της L’Oréal Paris έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα events της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, συνδυάζοντας τη μόδα με το beauty και προβάλλοντας το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Λίγο μετά την εμφάνισή της, η Ελένη Βουλγαράκη μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα και βίντεο από την εμπειρία της στο Παρίσι.

Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν πλήθος θετικών σχολίων, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν τόσο το look όσο και την παρουσία της στην πασαρέλα.