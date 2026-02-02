Με μια ανάρτηση-κόλαφο στο Instagram, η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε δημόσια στον Δημήτρη Παπανώτα, χαρακτηρίζοντας ως “ντροπιαστική” την έκφραση μισογυνιστικών απόψεων. Η παρουσιάστρια, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα μετά τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ, έλαβε τη στήριξη της ομάδας του «Χαμογέλα και Πάλι», που καταδίκασε τα σχόλια του δημοσιογράφου.

Η ανάρτηση – ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να «δικαιολογηθείς».

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι «σύγχρονο» για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται «φορτώνω τα προβλήματά μου», είναι πραγματικά λυπηρό. «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά» είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;

Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ», έγραψε η Ελένη Βουλγαράκη.

Δείτε τα σχόλια από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα μετά τον σχολιασμό της πρωινής εκπομπής του MEGA:

«Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Bουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται!!!! Πες επίσης στην παρουσιάστρια ότι μόνο η ίδια συνέδεσε την οικιακή βοηθό με την ερωτική σχέση».

«Εγώ εξήγησα πώς οργανώνεσαι για να περάσεις καλά. Και προφανώς υπάρχει μια μύγα στην κεντρική σας. Τέλος, πες στον αδέκαστο μπάρα της παρέας σας, ότι το “παλιακό”, είναι μια γυναίκα να τα αφήνει όλα για τον γκόμενο ή για τον σύζυγο. Σύγχρονο είναι για μία γυναίκα να βάζει πρώτα την καριέρα της, ειδικά όταν έχει κτίσει καριέρα και μετά τον έρωτά της.

Όσο για την λέξη “ντροπιαστικό” που μου απέδωσε ο συνάδελφος, πες του ότι ντροπιαστικό είναι, άλλα να ακούς, άλλα να καταλαβαίνεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα για την παρέα σας. Και λυπάμαι πολύ. Καλά, για την έλλειψη χιούμορ το αφήνω στην άκρη. Ξέρω ότι το χιούμορ απαιτεί για να γίνει αντιληπτό και έναν βαθμό νοημοσύνης.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Papanotas (@dimitrispapanotas)

Όσα δήλωνε ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day:

«Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου».

«Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία» πρόσθεσε, τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας για τον σύντροφο της Ελένης Βουλγαράκη.

govastiletto.gr -Ελένη Βουλγαράκη: Αποχώρησε από την ραδιοφωνική εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο – Αυτός είναι ο λόγος!