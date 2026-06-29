Η Ελένη Βουλγαράκη την Κυριακή 28 Ιουνίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Η δημοσιογράφος, μέσα σε όλα, μίλησε για την προσωπική της ζωή αλλά και για την απόφασή της να ακολουθήσει τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία.

«Δεν με δυσκόλεψε κάποια αλλαγή στην Πορτογαλία, τόσο πολύ, όσο κυρίως το θέμα της γλώσσας. Επειδή δεν μπορώ πολύ εύκολα να συνεννοηθώ και δεν έχω μάθει ακόμα τη γλώσσα, αν και προσπάθησα. Κατέβασα όμως μια εφαρμογή, ξεχνάω όμως ακόμα και βασικές λέξεις», ανέφερε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη.

«Έχω να πάω έναν μήνα στην Πορτογαλία και θα πάω ξανά τώρα, μέσα στην εβδομάδα. Μου λείπει η ρουτίνα μου στην Ελλάδα αλλά, ταυτόχρονα, ήμουν σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι ζωής που η ζυγαριά αναγκαστικά, δεν το λέω με την κακή έννοια, έγειρε πάρα πολύ στο να είμαι μαζί με τον άνθρωπο μου. Οπότε προφανώς μου λείπουν πράγματα που έκανα, είναι κεκτημένα μου και με καθορίζουν ακόμα», παραδέχτηκε η δημοσιογράφος.

«Δεν τα ‘χω αφήσει, δηλαδή αυτά κυνηγάω. Τα ίδια πράγματα κυνηγάω και δουλεύω και πολύ. Μπορεί να μην κάνω τα καθημερινά πράγματα, εννοώ πως δεν είμαι σε καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά δουλεύω πολύ όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Έρχομαι εδώ το ελάχιστο δυο φορές τον μήνα, για πέντε ημέρες, που τα γκρουπάρω όλα μαζί αλλά κοιτάω να κάνω πράγματα και δεν απορρίπτω τίποτα», κατέληξε η Ελένη Βουλγαράκη.

govastiletto.gr -Φώτης Ιωαννίδης – Ελένη Βουλγαράκη: Διακοπές στον εξωτικό Μαυρίκιο