Η Ελένη Βουλγαράκη συνεχίζει να εξελίσσεται επαγγελματικά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Η ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία μοιράζει τους τελευταίους μήνες τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπου βρίσκεται ο σύντροφός της Φώτης Ιωαννίδης, ετοιμάζεται να αποκτήσει παρουσία και στα κυπριακά ερτζιανά.

Η Ελένη Βουλγαράκη εντάσσεται στο δυναμικό του Kiss FM Κύπρου, αναλαμβάνοντας την πρωινή ζώνη του σταθμού μαζί με τον Χάρη Χρονόπουλο. Από τον Σεπτέμβριο, το νέο ραδιοφωνικό δίδυμο θα καλημερίζει καθημερινά τους ακροατές από τις 06:00 έως τις 09:00, συνδυάζοντας μουσική, χιούμορ και θετική διάθεση.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο ανθρώπους που αγαπούν το ραδιόφωνο και διαθέτουν ξεχωριστή πορεία στον χώρο. Η Ελένη Βουλγαράκη έχει καθιερωθεί τόσο μέσα από την τηλεοπτική της παρουσία όσο και από τις ραδιοφωνικές της εκπομπές, ενώ ο Χάρης Χρονόπουλος μετρά πολυετή εμπειρία στα ερτζιανά και συμμετέχει στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Αυτή η νέα συνεργασία έρχεται σε μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο για την Ελένη Βουλγαράκη. Στην προσωπική της ζωή είναι ευτυχισμένη στο πλευρό του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, με τον οποίο είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε πρόσφατα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στην Πορτογαλία, όπου ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει την καριέρα του, αποδεικνύοντας ότι έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, χωρίς όμως να σταματά να κυνηγά τους επαγγελματικούς της στόχους.

govastiletto.gr – Ελένη Βουλγαράκη: Μιλάει για τη νέα της ζωή στην Πορτογαλία στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη