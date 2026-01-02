Η Ελένη Βουλγαράκη υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με ένα γλυκό βίντεο στο Instagram, στο οποίο αγκαλιάζεται τρυφερά με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στη μέση του δρόμου.

Το 2025 ήταν χρονιά αλλαγών για το ζευγάρι, καθώς μετακόμισαν στην Πορτογαλία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιριστή, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Στη λεζάντα του βίντεο, η δημοσιογράφος έστειλε ευχές για υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα, με τους followers να ανταποκρίνονται γεμάτοι θετική ενέργεια.

