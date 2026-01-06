Το Survivor κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00 και το ενδιαφέρον του κοινού έχει ήδη στραφεί στους παίκτες που ετοιμάζονται να δοκιμάσουν τα όριά τους στον Άγιο Δομίνικο. Ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» ξεχωρίζει μια γυναίκα που από τις πρώτες φωτογραφίες και πληροφορίες έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις: η Ελένη Ζαράγγα.

Η Ελένη Ζαράγγα είναι 30 ετών και κατάγεται από την Καρδίτσα. Δυναμική, ευθεία και με έντονη αίσθηση δικαίου, δηλώνει ότι δεν αντέχει την ασέβεια και δεν διστάζει να σταθεί απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να την υποτιμήσει. Μεγαλωμένη με αξίες, πειθαρχία και αγώνα, θεωρεί τους γονείς της τη μεγαλύτερη δύναμή της και για εκείνους είναι διατεθειμένη να παλέψει μέχρι τέλους.

Στην καθημερινότητά της εργάζεται ως δασκάλα ειδικής αγωγής, ένα επάγγελμα που – όπως φαίνεται – έχει καλλιεργήσει μέσα της υπομονή, επιμονή και ψυχική αντοχή. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται ενεργά με το CrossFit, την πεζοπορία και το ποδήλατο, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα απαιτητικά αγωνίσματα του παιχνιδιού.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την χαρακτηρίζουν ήδη σωσία της Κατερίνας Δαλάκα, τόσο για την εξωτερική της εμφάνιση όσο και για το αγωνιστικό της προφίλ. Η αγάπη της για την άθληση και η αποφασιστικότητά της θυμίζουν έντονα την παίκτρια που άφησε το στίγμα της στο Survivor, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για την πορεία της Ελένης Ζαράγγα στο παιχνίδι.

Η ίδια δηλώνει ότι δεν φοβάται την πίεση και μάλιστα της αρέσει να δοκιμάζει τα όριά της και να τα ξεπερνά. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο πείνα, κούραση και έντονο ανταγωνισμό, η Ελένη Ζαράγγα δείχνει έτοιμη όχι μόνο να αντέξει, αλλά και να ξεχωρίσει.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρουσία της στο Survivor δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα καταφέρει άραγε να ακολουθήσει – ή και να ξεπεράσει – τα βήματα της Κατερίνας Δαλάκα; Η απάντηση έρχεται σύντομα, με την πρεμιέρα του πιο σκληρού ριάλιτι επιβίωσης.

