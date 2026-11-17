Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο φαίνεται ότι ανοίγει στη ζωή της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία, πέρα από τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, έχει πλέον ενεργό ρόλο στην πολιτική ως Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την αποκάλυψη για το επόμενο επάγγελμα που πρόκειται να ακολουθήσει έκανε ο Δήμος Βερύκιος, στο φινάλε της στήλης του στην εκπομπή «Happy Day», αφήνοντας στους συνεργάτες του μια πληροφορία που προκάλεσε ενδιαφέρον.

Η Ελεονώρα Μελέτη ταξιδεύει συχνά στις Βρυξέλλες για τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο φαίνεται ότι οι επαγγελματικές αναζητήσεις της δεν περιορίζονται εκεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμος Βερύκιος, η ίδια έχει στραφεί και σε ένα εντελώς διαφορετικό επιστημονικό τομέα, αυτό της ψυχολογίας, με στόχο να ασχοληθεί με την κλινική ψυχολογία.

«Τη συνάντησα χθες. Η Ελεονώρα πείτε μου ποιο θα είναι το επόμενο επάγγελμά της; Κλινική ψυχολόγος. Την είδα στο Σεισμανόγλειο, έκανε υπηρεσία στο Ασκληπείο», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, αποκαλύπτοντας ότι συνάντησε την Ευρωβουλευτή σε νοσοκομειακό χώρο.

Αν τελικά η Ελεονώρα Μελέτη πραγματοποιήσει τους στόχους της, αναμένεται να προσθέσει μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή στην πολυδιάστατη επαγγελματική πορεία της, η οποία έχει περάσει από την τηλεόραση, τη δημοσιογραφία και πλέον την πολιτική σκηνή. Πάντως, η ίδια δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση για την αποκάλυψη του Δήμου Βερύκιου.

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