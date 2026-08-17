Τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών απολαμβάνει η Ελεονώρα Μελέτη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, και την κόρη τους.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τις οικογενειακές τους διακοπές.

Η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, περνά ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένειά της και βρίσκει χρόνο να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Μαροσούλης, με την ίδια να βρίσκει την ευκαιρία να τον πειράξει και να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανάλαφρο στιγμιότυπο.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές του μακριά από το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, με την Ελεονώρα Μελέτη να αποδεικνύει πως ακόμη και στις πιο χαλαρές οικογενειακές στιγμές δεν χάνει το χιούμορ και την καλή της διάθεση.

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