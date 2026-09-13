Τη δική της απάντηση σε όσους σχολίασαν το γεγονός ότι δεν έκανε δημόσια ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε η Ελεονώρα Μελέτη μέσα από τα social media.

Αφορμή στάθηκε ένα μήνυμα που δέχθηκε από διαδικτυακό της φίλο, ο οποίος την ρώτησε γιατί δεν αναφέρθηκε στην απώλεια του τραγουδιστή, υπενθυμίζοντάς της μάλιστα ότι στο παρελθόν του είχε πάρει συνέντευξη.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον εκτιμούσε, τονίζοντας παράλληλα πως δεν θεωρεί ότι η θλίψη χρειάζεται να εκφράζεται υποχρεωτικά δημόσια, μέσα από φωτογραφίες και αναρτήσεις.

«Και βέβαια τον γνώριζα. Και βέβαια τον συμπαθούσα. Από πότε όμως η θλίψη για τον χαμό ενός ανθρώπου είναι γνήσια μόνο όταν εκφράζεται στο Instagram; Και γιατί θα έπρεπε να ανεβάσω φωτογραφίες μαζί του, αποσπάσματα από συνεντεύξεις ή να ενημερώσω το κοινό για το πότε μιλήσαμε τελευταία φορά;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε ακόμη, σε όσους, όπως υποστήριξε, δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, ζητώντας περισσότερο σεβασμό στη μνήμη τους.

«Κάποιοι κάνουν outing για λογαριασμό του, δίνουν προσωπικά στοιχεία στη φόρα, αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα για έναν άνθρωπο που δε ζει να μιλήσει για τον εαυτό του. Αρκετά», κατέληξε.

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