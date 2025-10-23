Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ελεονώρα Μελέτη κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη διοργάνωση φιλανθρωπικού δείπνου από το Βρετανικό Μουσείο μέσα στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα στις 18/10, γεγονός που προκάλεσε οργή στην Ελλάδα και χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «προσβλητική» για ένα παγκόσμιο μνημείο.

Η Ελεονώρα Μελέτη ζητά από την Κομισιόν να πάρει θέση και να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανικό Μουσείο, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες. Παράλληλα, καλεί την ΕΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία και επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στα κράτη μέλη προέλευσής τους και να αξιοποιήσει την «Πυξίδα Πολιτισμού» για την προώθηση του σεβασμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Στην ερώτησή της, η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ένωση οφείλει να ενισχύει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και να προστατεύει τα σύμβολα της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Όπως δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη: «Η εικόνα των Γλυπτών του Παρθενώνα να χρησιμοποιούνται ως σκηνικό κοινωνικής εκδήλωσης αποτελεί προσβολή για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των αξιών της και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης που έκανε η Ελεονώρα Μελέτη

«Στις 18 Οκτωβρίου 2025, το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η χρήση των Γλυπτών ως σκηνικού κοινωνικής εκδήλωσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο χαρακτήρισε την ενέργεια «προσβλητική» για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, και τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και συμβάλλει στην προώθηση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Το Συμβούλιο της ΕΕ, με τα Συμπεράσματα του Απριλίου 2019, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής συνεργασίας με τις χώρες εταίρους. Παράλληλα, ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχει αναθερμανθεί στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών της Unesco.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και/ή στο Βρετανικό Μουσείο ώστε να αποτραπούν ανάλογες ενέργειες στο μέλλον;

2. Ποιες πρωτοβουλίες εξετάζει για να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση, προστασία και πιθανή επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στα κράτη μέλη προέλευσής τους;

3. Πώς προτίθεται να αξιοποιήσει την «Πυξίδα Πολιτισμού» για την προώθηση του σεβασμού και της ορθής διαχείρισης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των σχέσεων με τρίτες χώρες;».