Τη δική της θέση στη συζήτηση που έχει ξεσπάσει για τη Ζήνα Κουτσελίνη και τη Μαρία Αντωνά θέλησε να εκφράσει η Ελεονώρα Μελέτη, με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media.

Η ευρωβουλευτής δημοσίευσε ένα Instagram Story, κάνοντας tag τη ραδιοφωνική παραγωγό και στέλνοντάς της ένα μήνυμα με σαφείς αιχμές, μετά τα σχόλια που έγιναν για την τηλεοπτική της παρουσία στην εκπομπή «MEGA Non Stop».

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