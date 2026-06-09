Με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, η Ελεονώρα Μελέτη τοποθετήθηκε δημόσια για το φαινόμενο της διαδικτυακής και κοινωνικής κριτικής, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής επισήμανε ότι οι γυναίκες που βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα γίνονται συχνά αποδέκτες αρνητικών σχολίων, είτε για την εμφάνισή τους είτε για προσωπικές επιλογές και πεποιθήσεις.

Όπως αποκάλυψε, έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο επικρίσεων, μεταξύ άλλων και για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική και πολιτική της πορεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο συχνά ενθαρρύνει συμπεριφορές που δύσκολα θα εκδηλώνονταν σε έναν δημόσιο ή προσωπικό διάλογο.

Σύμφωνα με την ίδια, η έλλειψη ουσιαστικών συνεπειών σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για προσβλητικά ή κακόβουλα σχόλια.

Η Ελεονώρα Μελέτη στάθηκε επίσης, στη σημασία της νομοθεσίας και των κυρώσεων απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, τονίζοντας ότι οι κανόνες και οι νόμοι λειτουργούν όχι μόνο τιμωρητικά, αλλά και αποτρεπτικά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και πολιτισμένου δημόσιου διαλόγου.

Govastiletto.gr – Ελεονώρα Μελέτη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μαροσούλη στο Θέατρο