Η Έλενα Ακρίτα έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελεονώρα Μελέτη σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από δηλώσεις της Ευρωβουλευτή, η οποία απάντησε στον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική» που της είχε αποδοθεί από τη βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελεονώρα Μελέτη να δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει ψευδείς χαρακτηρισμούς

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Έλενα Ακρίτα έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα το εξής μήνυμα: «Η ευρωβουλεύτρια της ΝΔ Ελεονώρα_τα φύλα είναι δύο_Μελέτη θα κινηθεί νομικά εναντίον μου για τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική». Be my guest.

Μακάρι να το κάνει. Και να εξηγήσει στο δικαστήριο πως μια πολιτικός που είπε «Τα φύλα είναι δύο, κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες, μαντζουράνες» δεν είναι ακραία τρανσφοβική. Γιατί είναι. Για να μην το κουράζουμε. Η φράση «τα φύλα είναι δύο» δεν αποτελεί επιστημονικό αξίωμα. Η ταυτότητα φύλου είναι νευροβιολογικά θεμελιωμένη και δεν ταυτίζεται με τα γεννητικά όργανα. Το «δύο φύλα» είναι ιστορική κοινωνική απλούστευση, όχι επιστημονικό δεδομένο» έγραψε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Έλενα Ακρίτα (@elenaakrita)

Η απάντηση της Ελεονώρας Μελέτη

Η Ελεονώρα Μελέτη, απαντώντας στα παραπάνω, έγραψε κάτω από την ανάρτηση: «Κυρία Άκριτα ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, σας παρακαλώ σταματήστε να έχετε εμμονές! Είναι η δεύτερη φορά που μου επιτίθεστε ενώ δεν έχω βάλει το όνομα σας στο στόμα μου! Η δεύτερη φορά!

Όχι μόνο δεν είπα ποτέ ότι θα κινηθώ νομικά εναντίον σας, αλλά στην εκπομπή της κας Γερμανού εξήγησα αναλυτικά ενάντια σε ποιους θα κινηθώ νομικά κι ανέλυσα ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ νομικά εναντίον σας. Για όνομα του Θεού σταματήστε επιτέλους να το κάνετε αυτό. Είναι η δεύτερη φορά. Σας σέβομαι, δεν ασχολούμαι μαζί σας, ακόμα και όταν το κάνετε εσείς, αλλά επιτέλους φτάνει…

Και μια παράκληση. Να γράφετε την άποψη σας, γιατί έχετε κοινό. Αλλά όταν τη γράφετε, καλό είναι να έχετε ολοκληρωμένη άποψη και να μην βασίζεστε σε τίτλους γιατί καταλήγετε να λέτε την άποψη σας για τίτλους και όχι για απόψεις. Αν το είχατε κάνει, θα είχατε διαβάσει πως στην τοποθέτηση μου ΤΑ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΑ άτομα συμπεριλαμβάνονται στα δύο φύλα, ενώ θα γνωρίζατε πως τα άτομα που δηλώνουν «μαντζουράνες» «μπανάνες» κλπ είναι αληθινά περιστατικά που έχουν αναλυθεί από ψυχίατρο, εδώ και τρία χρόνια στο podcast μου με τίτλο: τα 52 κοινωνικά φύλα. Είστε και δημοσιογράφος και έχετε ευθύνη να γνωρίζετε».

govastiletto.gr -Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθεί νομικά μετά τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική» από την Έλενα Ακρίτα