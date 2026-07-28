Η Ελεονώρα Μελέτη προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στη διαδικτυακή εκπομπή The Room. Η παρουσιάστρια και Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην πρώτη επαφή που είχε με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη και την απόκτηση της κόρης τους ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε την άγνωστη αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη.

«Η Άση Μπίλιου μου είχε πει “Ήταν δεδομένο. Τη στιγμή που γνώρισε τον Θοδωρή η Ελεονώρα Μελέτη ήταν καρμικό”», ανέφερε η Χρίσλα Γεωργακοπούλου με την Ελεονώρα Μελέτη να αποφασίζει να προχωρήσει σε μια αποκάλυψη.

«Είχε έκλειψη. Τον γνώρισα πάνω στην έκλειψη. Και θα πω κι εγώ κάτι που δεν το έχω πει. Έχω πάει στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ως καλεσμένη περίπου μια εβδομάδα ή δυο πριν γνωρίσω τον Θοδωρή.

Η Ελένη είναι εξαιρετική σε αυτά. Βλέπει λοιπόν τον χάρτη μου και μου λέει “Άκου εάν την επόμενη φορά που θα έρθεις καλεσμένη στην εκπομπή μου δεν είσαι ζευγαρωμένη κάτι κάνεις λάθος εσύ. Δεν γίνεται με αυτές τις όψεις να μην βρεις το άλλο σου μισό”. Μετά από δύο εβδομάδες περίπου ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Θοδωρή», εξομολογήθηκε η Ελεονώρα Μελετή.

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