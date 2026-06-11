Ένα ιδιαίτερα κακόβουλο σχόλιο δέχτηκε η Ελεονώρα Μελέτη μετά τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η γνωστή δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση και αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, παίρνοντας θέση δημόσια μέσα από ένα post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όλα ξεκίνησαν όταν κάτω από σχετική ανάρτηση της εκπομπής, μία γυναίκα σχολίασε: «Να ζηλέψει τι ακριβώς; Της άσχημης ή τον φλώρο που πήρε για άντρα;», αναφερόμενη στην Ελεονώρα Μελέτη και τον σύζυγό της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε το συγκεκριμένο σχόλιο στα Instagram Stories της και απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, γράφοντας:

«Το ότι εσύ με θεωρείς άσχημη μου είναι παντελώς αδιάφορο. Μέσα από τη καρδιά μου όμως σου εύχομαι να βρεις έστω και ΕΝΑΝ “φλώρο” σαν τον άντρα μου. Στο εύχομαι μέσα από τη καρδιά μου για να πάρεις αγάπη, να δεις πως είναι ένας άντρας να φροντίζει μια γυναίκα, να αγαπάει την οικογένεια του και να παρέχει ασφάλεια. Στο εύχομαι γλυκιά μου»

«Η εμετίλα από γυναίκα σε γυναίκα σε όλο της το μεγαλείο… μιλάει για εμένα και τον άντρα μου. Και της απαντώ: καλύτερα άσχημη όπως λες στη μούρη παρά εμετική στη ψυχή!», έγραψε στο τέλος της ανάρτησής της.

govastiletto.gr -Ελεονώρα Μελέτη: Η απάντηση για τα σχόλια και τη διαφορά ηλικίας