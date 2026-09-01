Τέλος στις καλοκαιρινές διακοπές έβαλε η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία επέστρεψε στις Βρυξέλλες για να συνεχίσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ως Ευρωβουλευτής.

Μετά τις ημέρες ξεκούρασης που πέρασε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της, η ίδια ετοίμασε τις βαλίτσες της και ταξίδεψε ξανά στο Βέλγιο.

Η επιστροφή της ωστόσο, συνοδεύτηκε από μια μεγάλη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες. Από τη ζέστη του ελληνικού καλοκαιριού, βρέθηκε στο αρκετά πιο δροσερό κλίμα των Βρυξελλών.

Στο πρώτο της story από τη πρωτεύουσα, η Ελεονώρα Μελέτη σχολίασε την αισθητή διαφορά στη θερμοκρασία, δείχνοντας πως χρειάστηκε να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα.

Όπως ανέφερε, στους δρόμους των Βρυξελλών αρκετοί έχουν ήδη βγάλει τα μπουφάν και τα πλεκτά τους, ενώ και η ίδια χρειάστηκε να φορέσει ζακέτα, αφού ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην Ελλάδα.

Govastiletto.gr – Ελεονώρα Μελέτη: Διακοπές με τον Θοδωρή Μαροσούλη και την κόρη τους