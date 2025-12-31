Τις τελευταίες ώρες, τα Instagram stories που δημοσίευσε η Ελεονώρα Μελέτη στον προσωπικό λογαριασμό της προκάλεσαν έντονη συζήτηση, με τους followers της να μένουν κυριολεκτικά… άφωνοι. Η γνωστή ευρωβουλευτής ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται χαμογελαστή μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας ένα ροζ πλεκτό, ενώ η κοιλιά της φαίνεται εμφανώς φουσκωμένη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μηνύματα που άρχισε να λαμβάνει ήταν δεκάδες, με πολλούς να αναρωτιούνται αν η Ελεονώρα Μελέτη περιμένει παιδί ή αν πρόκειται για κάποιο χαριτωμένο hint που επέλεξε να αποκαλύψει με αυτό τον τρόπο.

Γρήγορα οι εικασίες πήραν φωτιά, με αρκετούς να στέλνουν ευχές και άλλους να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Η παρουσιάστρια αποφάσισε, βλέποντας το «θόρυβο» που δημιουργήθηκε, να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσα από νέο story. Η ίδια αποκάλυψε ότι όλο το σκηνικό στήθηκε καθαρά για πλάκα και πως η φουσκωμένη κοιλιά δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του ChatGPT, θέλοντας να σατιρίσει τα παραπανίσια κιλά των γιορτών και το… φούσκωμα που όλοι λίγο-πολύ βιώνουμε μετά από υπερβολές στο φαγητό. Μάλιστα, δεν έκρυψε την έκπληξή της για τον αριθμό των μηνυμάτων που έλαβε και για το πόσο εύκολα μια εικόνα μπορεί να παρερμηνευτεί στα social media.

Αυτό το περιστατικό δείχνει για μια ακόμη φορά πόσο γρήγορα δημιουργούνται φήμες στο διαδίκτυο, αλλά και το χιούμορ με το οποίο η Ελεονώρα Μελέτη αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να αυτοσαρκάζεται και να παίζει με την επικαιρότητα – ακόμα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

