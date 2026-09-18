Ο σύζυγος της Ελεονώρας Μελέτη, Θοδωρής Μαροσούλης την περίμενε, το βράδυ της παραμονής των γενεθλίων της, καθώς εκείνη επέστρεφε από ένα από τα καθιερωμένα ταξίδια της στο Στρασβούργο ως Ευρωβουλεύτρια, με μια σοκολατένια τούρτα γενεθλίων για να σβήσει τα κεράκια της, για να είναι έτσι ο πρώτος που θα της ευχηθεί σε αυτή την τόσο σημαντική περίσταση, αλλά και να τη γεμίσει με χαρά μετά από μία εξαιρετικά απαιτητική ημέρα.

Αυτή η ιδιαίτερα τρυφερή χειρονομία δεν μπορεί παρά να αποτελεί απόδειξη του δυνατού έρωτα που εξακολουθεί να βιώνει το ζευγάρι έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας, στη διάρκεια των οποίων πέρασαν μαζί εύκολες και δύσκολες στιγμές, ενώ είδαν και την ευτυχία τους να ολοκληρώνεται με τον ερχομό της κόρης τους, Αλεξάνδρας. Οι δυο τους μάλιστα, έχουν καταφέρει να διαψεύσουν πανηγυρικά όλους εκείνους που με κακεντρέχεια είχαν σχολιάσει πως ο γάμος τους δεν θα «στεριώσει».