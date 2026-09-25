Στη λεκτική βία του διαδικτύου και τα επικριτικά σχόλια που δέχεται στα social media αναφέρθηκε η Ελεονώρα Μελέτη σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day». Η γνωστή παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε πως δεν αφήνει ατιμώρητες τις προσβλητικές συμπεριφορές, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον δύο προσώπων που στράφηκαν δημόσια εναντίον της.

«Το ουσιαστικότερο βραβείο πρέπει να πάει σε αυτές τις γυναίκες που είχαν το θάρρος να βρουν στην Win Hellas ένα στήριγμα, μια βοήθεια, ό,τι κι αν είναι αυτή η ψυχολογική, συναισθηματική, οικονομική, τα πάντα», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη στην κάμερα της εκπομπής.

Αναφερόμενη στη λεκτική βία, ξεκαθάρισε: «Αν μπείτε στα σχόλια που υπάρχουν κάτω από αναρτήσεις στα social media, θα δείτε τη λεκτική βία. Πλέον είναι τόσο συχνό και καθημερινό και το θεωρούμε αυτονόητο. Θα απαντήσω σε αυτά τα σχόλια και θα απαντήσω σκληρά σε κάποιον που είναι προσβλητικός, κακοποιητικός και βίαιος. Αν υπήρχε τρόπος να τιμωρηθεί, θα το διεκδικούσα. Ήδη έχω βρει δύο τέτοιους και θα τα πούμε σύντομα. Είναι πολύ κουτό να πιστεύει ο κόσμος ότι τη σήμερον ημέρα δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους πίσω από το Instagram» τόνισε.

Η εξομολόγησή της για το εργασιακό bullying

Δυναμικά ξεκίνησε η τρίτη χρονιά της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) να εγκρίνει σήμερα, με 41 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές, την νομοθετική έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στον συγκεκριμένο φάκελο, τόνισε τη σημασία της απόφασης, επισημαίνοντας την ανάγκη η προστασία της ψυχικής υγείας να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσιολογικό να πηγαίνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του και να φοβάται, να εξουθενώνεται ή να αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή. Η ψυχική υγεία στη δουλειά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα», δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη.

Εργασιακό άγχος, burnout, παρενόχληση, εκφοβισμός και βία δεν είναι θεωρητικά προβλήματα, αλλά μια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά πολλοί εργαζόμενοι. «Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα δυσάρεστο, τοξικό ή ακόμα και κακοποιητικό περιβάλλον. Κάπως έτσι η εργασία μας γίνεται θηλιά γύρω από τον λαιμό μας. Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι κακοποίηση και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός», τόνισε η Ελεονώρα. Η έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή EMPL αποτελεί σημαντικό κοινοβουλευτικό βήμα, με επόμενο σταθμό την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Συνεχίζουμε μέχρι κανένας εργαζόμενος να μη νιώθει μόνος απέναντι στον εργασιακό εκφοβισμό», κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.

govastiletto.gr –Ελεονώρα Μελέτη για Μαζωνάκη: «Από πότε η θλίψη εκφράζεται στο Instagram;»