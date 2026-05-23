Η Ελεονώρα Μελέτη βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, όπου μίλησε τόσο για τη νέα της ζωή ως ευρωβουλευτής, όσο και για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στον πολιτικό χώρο.

Αναφερόμενη στη δύσκολη καθημερινότητα ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Αθήνα, δήλωσε: «Το πήγαινε – έλα είναι εξαντλητικό αλλά το κάνω κάθε εβδομάδα».

Μάλιστα περιέγραψε και μια πρόσφατη τρομακτική εμπειρία σε πτήση: «Το αεροπλάνο ακούμπησε στον διάδρομο και σηκώθηκε ξανά. Πάγωσα, μετά από μισή ώρα προσγειωθήκαμε. Αυτό συνέβη λόγω καιρού».

Η ευρωβουλευτής της Νέα Δημοκρατία στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να τη βλέπουν αρκετοί στον χώρο της πολιτικής και των media, λόγω της πολυετούς τηλεοπτικής της πορείας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Για πολλά από τα πολιτικά sites – υπάρχουν μεγάλες εξαιρέσεις – είμαι η “πρωινατζού”, και για πολλούς πολιτικούς είμαι η “πρωινατζού”, ευτυχώς που με στηρίζουν τα lifestyle sites».

Παράλληλα, σχολίασε ότι συχνά τα μέσα ενημέρωσης την καλούν περισσότερο για τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις, παρά για πολιτικές τοποθετήσεις: «Δεν έχω προσκλήσεις από τα Μέσα, συνήθως με καλούν στις εκπομπές για να τσακωθώ με κάποιον και όχι για το τι κάνω σε αυτή την παράταξη».

