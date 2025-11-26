Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η Ελεονώρα Μελέτη συμμετείχε σε καμπάνια που προωθεί την ευαισθητοποίηση κατά κάθε μορφής βίας, παρουσιάζοντας το μήνυμα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στον λόγο της, η παρουσιάστρια τόνισε ότι βία δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση ή οι δολοφονίες, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη συναισθηματική κακοποίηση, τον συνεχόμενο υποβιβασμό, τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό και τη ρητορική μίσους.

Η φετινή καμπάνια «Άλλαξε το αφήγημα» εστιάζει στα καθημερινά στερεότυπα που περιορίζουν τη γυναίκα και στερούν από τον άνδρα την ευαλωτότητα και την ενσυναίσθηση, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη της βίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας.

Στην καμπάνια συμμετέχει η 7χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα, μαζί με συμμαθητές της, υπό προστατευμένο περιβάλλον, ενώ το σενάριο και η ιδέα ανήκουν στην Ελεονώρα Μελέτη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νατάσσα Ιωάννου και την παραγωγή η Marossoulis Production, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με φιλική συμμετοχή του ηθοποιού Λευτέρη Ζαμπετάκη.

