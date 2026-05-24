Η Ελεονώρα Μελέτη και ο σύζυγός της, Θοδωρής Μαροσούλης, πραγματοποίησαν μία σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Θέατρο Αθηνά με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ένα μωρό για τρεις», ποζάροντας μαζί χαμογελαστοί στον φωτογραφικό μας φακό.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας αποκτήσει μία κόρη, την Αλεξάνδρα.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2017, ενώ το 2023 πραγματοποίησε και θρησκευτικό γάμο μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της στις Βρυξέλλες λόγω της παρουσίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ίδια φροντίζει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με την οικογένειά της στην Αθήνα.

Πηγή: NDP Photo