Πριν λίγες μέρες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η Ελεονώρα Μελέτη συμμετείχε σε καμπάνια που προωθεί την ευαισθητοποίηση κατά κάθε μορφής βίας, παρουσιάζοντας το μήνυμα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στον λόγο της, η παρουσιάστρια τόνισε ότι βία δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση ή οι δολοφονίες, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη συναισθηματική κακοποίηση, τον συνεχόμενο υποβιβασμό, τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό και τη ρητορική μίσους.

Στην καμπάνια συμμετέχει η 7χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα, μαζί με συμμαθητές της, υπό προστατευμένο περιβάλλον, ενώ το σενάριο και η ιδέα ανήκουν στην Ελεονώρα Μελέτη.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε μαμά και κόρη στο κέντρο της Γλυφάδας με casual look. Χαμογελαστές και ευδιάθετες απόλαυσαν το Σαββατοκύριακο περνώντας στιγμές χαλάρωσης.

