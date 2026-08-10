Η Ελεονώρα Μελέτη κάνει, αυτή την περίοδο, ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο, με την ίδια να περνά ξεκούραστες στιγμές με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη και την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

Μάλιστα, η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα μαζί με την οικογένειά της, δείχνοντας πόσο πολύ την αγαπά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής κοινοποίησε δύο Instagram story, στο ένα από τα οποία κρατά αγκαλιά την μονάκριβη κόρη της, δείχνοντας πόσο έχει μεγαλώσει η οχτάχρονη Αλεξάνδρα – Ωκεανίς.

Στη συνέχεια, κοινοποίησε μια φωτογραφία με τον Θοδωρή Μαροσούλη, σημειώνοντας «my love», δείχνοντας πόσο ερωτευμένοι είναι ακόμα.